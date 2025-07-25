منصوري تُجدد إلتزام الجزائر بالدفاع عن حق إفريقيا في التمثيل العادل بمجلس الأمن

شاركت اليوم كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، عبر تقنية التحاضر المرئي، في أشغال القمة السادسة للجنة العشرة التابعة للاتحاد الإفريقي حول إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، جددت منصوري، باسم رئيس الجمهورية، التزام الجزائر. بالدفاع عن الحق المشروع لإفريقيا في التمثيل العادل والدائم داخل مجلس الأمن الأممي. وفق ما نص عليه إعلان سرت وتوافق إيزولويني.

مشددة على ضرورة توحيد الصف الإفريقي وتكثيف الجهود من أجل إصلاح شامل. يعيد التوازن إلى النظام الدولي على أسس من العدالة والإنصاف.

هذا وخصصت القمة، التي ترأسها رئيس سيراليون، جوليوس مادا بيو، لاعتماد نموذج إصلاحي يعبر عن الموقف الإفريقي الموحد. تمهيدا لتقديمه لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار المفاوضات الحكومية الجارية.

وشاركت سلمة بختة منصوري، في هذه القمة، ممثلة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.