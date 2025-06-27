منصوري تُستقبل من طرف الرئيس الموزمبيقي

شاركت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، في الاحتفالات الرسمية المخلّدة للذكرى الخمسين لاستقلال جمهورية موزمبيق، بتكليف من رئيس الجمهورية.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، استُقبلت كاتبة الدولة من قبل رئيس جمهورية موزمبيق، دانييل فرانسيسكو تشابو، بمقر رئاسة الجمهورية.

حيث نقلت إليه تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتمنياته الخالصة بمزيد من التقدم والازدهار لشعب موزمبيق الصديق.

كما تم التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وسبل الارتقاء بها لتشمل مجالات أوسع. بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.

وأجرت كاتبة الدولة محادثات مع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون، فيرونيكا ماكامو، بمقر الوزارة. تم خلالها التباحث حول آفاق الشراكة بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات ذات اهتمام مشترك.