منصوري تُسلم رسالة الرئيس تبون لنظيره الغامبي

حلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالشؤون الافريقية، سلمة بختة منصوري، بالعاصمة بانجول، أين سلمت للرئيس الغامبي، اداما بارو، رسالة خطية وجهها إليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، نقلت كاتبة الدولة تحيات رئيس الجمهورية الأخوية إلى نظيره الغامبي. وعبرت عن استعداده للعمل سويا معه لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

ومن جهته، عبر الرئيس الغامبي عن امتنانه لعمق العلاقات التي تربط البلدين، وعن تقديره للدور الريادي للجزائر في افريقيا. خاصة مع تولي بلادنا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن. أين ترافع لصالح القضايا الافريقية، لاسيما تلك المتعلقة بالحفاظ على السلم و الأمن ومكافحة الإرهاب.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية ودراسة سبل تعزيزها، حسب ذات البيان.