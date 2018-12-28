منصوري: ” ديون إتحاد بلعباس وصلت إلى 6 ملايير ونصف”

أكد الناطق الرسمي لفريق إتحاد بلعباس، جمال منصوري، أنّ ديون فريق المكرة وصلت إلى 6 ملايير ونصف خلال الفترة الأخيرة، وهو مادفع بالعديد من اللاعبين إلى التقدم إلى لجنة المنازعات.

وتحدث منصوري صبيحة اليوم الجمعة عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى حول الأزمة المالية التي يعاني منها إتحاد بلعباس قائلا:

“حقيقة إتحاد بلعباس يمر بظروف صعبة، وبالأخص من الناحية السيولة المالية، ونحن نحاول إيجاد الحلول في أقرب الآجال من أجل تسوية حقوق اللاعبين”.

وأضاف: “لن نتمكن من دخول الميركاتو هذا العام لأن ديون الفريق وصلت إلى 6 ملايير ونصف، لكننا سنحاول تسوية حقوق اللاعبين على غرار لعمارة، ولقرع محمد ، وقد سوينا حقوق اللاعب لعمارة بتسوية مستحقات 6 أشهر، ولا يزال أمامنا لقرع ونحن في إتصالات معه”.