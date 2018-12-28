منصوري: “نسعى لإقناع بوزيدي بالعودة لتدريب الفريق”

أكد جمال منصوري، الناطق الرسمي لفريق اتحاد بلعباس، مغادرة المدرب يوسف بوزيدي، للعارضة الفنية لإتحاد بلعباس.

وصرح منصوري، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “المدرب يوسف بوزيدي غادر الفريق مؤخرا، بسب مغادرة بعض اللاعبين للفريق”.

وأضاف: “إدارة الفريق تعمل حاليا على محاولة إقناعه بالتراجع عن قراره، والعودة لتدريب الفريق، ولدينا أمل كبير في عودته”.

وتابع الناطق الرسمي لاتحاد بلعباس: “نقوم بمجهودات جبارة رفقة والي الولاية، ومدير الشباب والرياضة، لدفع مستحقات جميع اللاعبين، وتجاوز هذه المشاكل”.

يذكر أن يوسف بوزيدي، سبق وأنّ صرّح بأنه لن يطالب بالإستقدامات الشتوية، لكن في المقابل رفض تسريح أو مغادرة أي لاعب للفريق.