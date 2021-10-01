منصوري: 58 مليار دينار سنويا للتكفل بتسيير النفايات المنزلية

قالت سمية مضوي، رئيسة قسم بالوكالة الوطنية للنفايات. أنه يتم سنويا إنفاق حوالي 58 مليار دينار للتكفل بتسيير النفايات المنزلية على مستوى بلديات الوطن.

وأضافت منصوري لـ”وأج”، أنه على الرغم من أن تسيير النفايات يكلف مبالغ هامة. إلا أن تحصيل الرسوم المتعلقة برفع هذه النفايات المنزلية يبقى جد ضعيف. مضيفة أن ضعف معدل تحصيل رسوم النفايات المنزلية على المستوى الوطني. يرجع إلى كون النص التطبيقي للمادة 12 لقانون المالية لسنة 2002 الذي يحدد عملية التصفية والتحصيل والمنازعات الذي تقوم بها البلديات والذي لايزال غير ساري المفعول.

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