منصوري تشارك بالورشة الإقليمية للجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية (CISSA)

شاركت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، في افتتاح الورشة الإقليمية للجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية (CISSA)، التابعة للاتحاد الإفريقي.

وحسب بيان الوزارة الورشة منعقدة تحت عنوان: “المعلومات المضللة والأخبار الزائفة وتداعياتها على استقرار وأمن الدول”، في إطار رئاسة الجزائر الدورية لمكتب شمال إفريقيا التابع للجنة.

وأبرزت منصوري خلال كلمتها، خطورة المعلومات المضللة كأداة في الحروب المعلوماتية والمعرفية التي تستهدف استقرار الدول وتماسك المجتمعات.

كما أكدت منصوري على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي المشترك لمواجهة هذه الظاهرة.

وشددت منصوري على أهمية تطوير آليات قارية فعالة لرصد ومكافحة المعلومات المضللة، وتعزيز الوعي الجماعي بخطورة هذه التحديات.

وفي الأخير أشارت كاتبة الدولة إلى أن المعركة على المعلومات أصبحت معركة على السيادة والوحدة الوطنية.