منصوري تترأس أشغال الدورة العاشرة للجنة التوجيهية للآلية الإفريقية للتقييم ببريتوريا

حلّت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم ببريتوريا، لترؤس أشغال الدورة العاشرة للجنة التوجيهية لنقاط الاتصال التابعة للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء (APRM).

وستعكف هذه الدورة، المنعقدة في إطار رئاسة الجزائر لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية، على دراسة مسألة تجديد عضوية لجنة الشخصيات البارزة.

إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الطابع الإداري والتنظيمي والمالي المتعلقة بتسيير الآلية. بما في ذلك متابعة تنفيذ المخطط الاستراتيجي للفترة 2024-2028، ومتابعة تنفيذ التقرير القاري لتقييم الحوكمة لسنة 2025.