منصوري تجري مباحاثات مع وزيري الخارجية والداخلية لجنوب السودان

أجرت سلمة بختة منصوري، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، اليوم، محادثات ثنائية مع رمضان محمد عبد الله، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وأنجلينا جاتي تيني، وزيرة الداخلية لجنوب السودان.

وحسب بيان الوزارة، فإن المحادثات تمت في إطار زيارة، سلمة بختة منصوري إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان.

وتناولت هذه الاجتماعات العلاقات الثنائية بين الجزائر وجنوب السودان وسبل تطويرها، مع التركيز على القضايا ذات الأولوية بالنسبة لجنوب السودان، لا سيما في مجالات الأمن والتنمية.

وأضاف البيان أن منصوري عقدت جلسة عمل على مستوى وزارة الزراعة والأمن الغذائي.

وناقشت خلالها مع الجانب الجنوب سوداني سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين لدعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في جنوب السودان.