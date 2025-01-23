منصوري تستقبل سفراء إثيوبيا وجنوب إفريقيا وتونس

استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم بمقر الوزارة، السفراء المعتمدين بالجزائر لكل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مختار محمد وار. وجمهورية جنوب إفريقيا، ندوميسو نتشينقا، والجمهورية التونسية، رمضان الفايض.

وحسب بيانٍ للوزارة، شكلت هذه اللقاءات فرصة لاستعراض العلاقات التي تجمع الجزائر بهذه الدول الشقيقة. وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية. خاصة تلك المتعلقة بالقارة الإفريقية وتعزيز مكانتها في المحافل الدولية.