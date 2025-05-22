منصوري تستقبل عددا من السفراء المعتمدين لدى الجزائر

استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم بمقر الوزارة، عدداً من السفراء المعتمدين لدى الجزائر.

وحسب بيانٍ للوزارة، استقبلت منصوري، سفراء كلّ من جمهورية أنغولا، توكو دياكينجا سيراو، وجمهورية البورندي، إليزابت موغيراسوني. والمملكة العربية السعودية، الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري، وجمهورية أوغندا، جون كريسوستوم الينتوم نسامبو، وذلك في إطار زيارات مجاملة.

وشكلت هذه اللقاءات مناسبة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وهذه الدول الشقيقة. من خلال تفعيل آليات التعاون القائمة والتأكيد على أهمية تنسيق المواقف إزاء التحديات الراهنة التي تواجه القارة الإفريقية