منضدة الذهب بمنطقة “إن أفلهله” بولاية جانت تدخل حيز الخدمة

دخلت منضدة الذهب بمنطقة إن أفلهله بولاية جانت حيز الخدمة، في إطار نشاط الإستغلال المنجمي الحرفي للذهب بأقصى جنوب الوطن. وذلك خلال مراسم أشرف عليها أمس رئيس مشروع الإستغلال المنجمي الحرفي للذهب بوزارة الطاقة والمناجم. سمير بوزار السعيدي.

وأكد بوزار أن هذه العملية تأتي في إطار التدابير الفعلية والميدانية التي أقرتها الحكومة لإعادة بعث مشروع الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب. ويأتي إعادة بعث هذا المشروع بآليات ناجعة تكفل مرافقة سلسة وجادة للمؤسسات المصغرة الناشطة في هذا المجال الحرفي. بما يضمن الاستغلال الأمثل للقدرات المنجمية التي تحوزها هذه المنطقة وبموارد وطاقات بشرية محلية تسهم في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني. تجسيدا لاستراتيجية الحكومة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.

وأبرز ذات المسؤول أهمية هذه المنضدة في إعطاء قيمة مضافة للحركة الاقتصادية والتنموية لهذه المنطقة الحدودية،. والتي ستشرع بدءا من اليوم في استقبال شحنات خامات الذهب المستخرجة من قبل مؤسسات التنقيب الحرفية المرخص لها.

ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تأطير حرفيي هذا النشاط المنجمي بشكل منظم وتأهيلهم بالخبرة والتكوين اللازم. مع الحرص على التقيد بشروط ممارسة التنقيب الحرفي وفق ما ينص عليه دفتر الشروط.

وتتربع منضدة “إن أفلهله” على مساحة إجمالية قوامها 15625 متر مربع، وساهمت في استحداث 40 منصب عمل مباشر لأبناء المنطقة. كما تتوفر على جناح للإدارة ومخبر للتحليل والاختبار الكيميائي فضلا عن قاعدة حياة بها مطبخ و14 غرفة لإيواء عمال المؤسسة.

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