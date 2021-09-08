منطقة “شنغن”: 8 دول تسمح لمن تلقوا لقاح “سينوفاك” بدخولها

أثار وصول اللقاحات الكثير من الأمل في استئناف السفر. ولكن نشأت تعقيدات إضافية للمسافرين، حيث لا يحتاج الراغب في السفر فقط إلى التطعيم. بل عليه أيضًا أن يكون قد تلقى اللقاح المناسب لدخول بعض البلدان.

وأكبر مثال على ذلك الاتحاد الأوروبي، حيث تعترف وكالة الأدوية الأوروبية EMA بأربعة لقاحات فقط. وهي أسترازينكا، بفايزر، موديرنا، جونسون أند جونسون.

ويخضع الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح Sinovac الصيني. وهو لقاح معترف به من قبل منظمة الصحة العالمية، للقيود في معظم الدول الأوروبية.

ومع ذلك بذلت العديد من دول الاتحاد الأوروبي أو في منطقة شنغن جهودًا لقبول اللقاح الصيني Sinovac كدليل على التطعيم.

وفقًا لموقع Visa Schengen Info المتخصص، فإن تسع دول في أوروبا أو جزء من منطقة شنغن تعترف حاليًا بلقاح Sinovac.

وبتعلق الأمر بكل من النمسا وقبرص وفنلندا واليونان وأيسلندا وهولندا وإسبانيا والسويد وسويسرا التي انضمت للتو إلى هذه القائمة.