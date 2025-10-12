منطقة مختلطة للاعبي “الخضر” بتيزي وزو

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن برمجة منطقة مختلطة للاعبي “الخضر”، تحسبا لمواجهة أوغندا، في ختام تصفيات مونديال 2026.

وأفادت “الفاف” في بيان عبر موقعها الالكتروني، أن المنطقة المختلطة، ستكون غدا الاثنين. على الأرضية الرئيسية لملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، ابتداءً من الساعة 15:15.

مشيرة إلى أن الحصة الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني، في تربص أكتوبر الجاري. ستكون أيضا مفتوحة لمدة 15 دقيقة، لتصوير الفيديوهات والتقاط الصور.

يُشار إلى أن المنتخب الوطني، الذي ضمن تأهله إلى مونديال 2026. بعد غياب استمر لـ 12 سنة، سيستقبل بعد غدٍ الثلاثاء، نظيره الأوغندي، ضمن الجولة الـ 10 والأخيرة من التصفيات، وذلك، بملعب “حسين آيت احمد” بداية من الساعة 17:00.