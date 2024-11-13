منطقة مختلطة للاعبي الخضر بسيدي موسى

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، برمجة منطقة مختلطة للإعلاميين ولاعبي المنتخب الوطني، يوم الجمعة القادم، بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، بداية من الـ 16:45 سا.

وأضافت “فاف” أن الحصة التدريبية يوم الجمعة ستكون مفتوحة للإعلاميين لمدة 15 دقيقة لتصوير بعض اللقطات لرياض محرز وزملائه.

وكشفت “فاف”، في البيان ذاته، أن وسائل الإعلام الراغبة في تغطية تدريبات الخُضر، يجب أن تتقدم بطلب اعتماد عبر منصة “فاف”، في موعد أقصاه غداً الخميس.

وسيعود لاعبو الخضر إلى جو التحضيرات الجمعة القادم استعدادا لمواجهة منتخب ليبيريا الأحد بملعب حسين ايت احمد بتيزي وزو بداية من الـ 17:00 سا مساء.

للإشارة، الحصة التدريبية مبرمجة بعد 24 سا فقط، عقب العودة من مالابو التي ستحتضن مباراة الغد أمام منتخب غينيا الاستوائية.

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