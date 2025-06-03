منطقة مختلطة للاعبي “الخضر” بقسنطينة

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن برمجة منطقة مختلطة، للاعبين المنتخب الوطني، تحسبا لودية رواندا، المقررة هذا الخميس، بملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة.

وكشفت “الفاف” أن المنطقة المختلطة، ستنطلق غدا الأربعاء. بالأرضية الرئيسية لملعب الشهيد “حملاوي” بداية من الساعة 17:45.

مشيرة إلى أن الحصة التدريبية الأخيرة لرفقاء القائد رياض محرز، قبل ودية رواندا، ستكون فتوحة لمدة ربع ساعة من أجل التقاط الصور وتصوير الفيديوهات.

للإشارة فإن المنتخب الوطني، يواصل تحضيراته في تربص سيدي موسى. الذي انطلق الأحد الماضي. تحسبا لوديتي رواندا الـ 5 جوان الجاري والسويد في الـ 10 من الشهر ذاته.