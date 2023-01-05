منطقة مختلطة للاعبي “الخضر” بملعب “نيلسون مانديلا”

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الخميس، عن برنامج المنتخب المحلي الذي يستعد لكأس إفريقيا للمحليين. بما فيه برمجة منطقة مختلطة.

وقالت الفاف، في بيان لها، أن الناخب الوطني مجيد بوقرة و لاعبيه سيخوضون حصة تدريبية على الملعب المجاور لـ “نيلسون مانديلا” في براقي.

كما أكّدت آن الحصة الاستعدادية ستجري بداية من 17:15 سا .

إلى جانب ذلك، كشفت الفاف عن برمجة منطقة مختلطة بحضور اللاعبين مساء اليوم بداية من 17:00 سا. أين ستكون مفتوحة لوسائل الإعلام خلال الجزء الأول من الحصة التدريبية.

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