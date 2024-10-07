منطقة مختلطة للاعبي “الخضر” قبل اللقاء المزدوج أمام الطوغو

سيكون لاعبو المنتخب الوطني، غدا الثلاثاء، على موعد مع تنشيط منطقة مختلطة، للإدلاء بتصريحات إعلامية، قبل المواجهتين المرتقبتين أمام الطوغو.

وانطلق اليوم الاثنين، تربص الخضر، الخاص بفترة التوقف الدولي الحالي. والذي يتخلله لقاءين أمام الطوغو ذهابا وإيابا، يومي 10 و14 من شهر أكتوبر الجاري، برسم الجولتين الـ 3 والـ 4، من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، عن برمجة منطقة مختلطة غدا الثلاثاء، وذلك، على مستوى المركز التقني الوطني بسيدي موسى ابتداءً من الساعة 17:45.

كما أوضحت الاتحادية، بأن الحصة التدريبية التي سيخوضها رفقاء الوافد الجديد، إبراهيم مازة. ستكون مفتوحة أمام رجال الإعلام، لمدة 15 دقيقة، من أجل تصوير بعض اللقطات والتقاط الصور.