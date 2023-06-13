منطقة مختلطة للاعبي الخضر

تجري عصر اليوم الثلاثاء، عناصر المنتخب الوطني، منطقة مختلطة، مع وسائل الإعلام، ضمن التربص الجاري بسيدي موسى تحسبا لمواجهتي أوغندا وتونس.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عبر موقعها الالكتروني. بأن المنطقة المختلطة، التي قد تشهد بنسبة كبيرة تواجد العناصر الجديدة، في صورة عبدلي وعوار. ستنطلق بداية من الساعة 16:45، بمركز سيدي موسى.

كما أوضحت “الفاف” بأن تدريبات اليوم ستكون مفتوحة أمام رجال الإعلام والمصورين، لمدة ربع ساعة.