منطقة مختلطة للاعبي المنتخب المحلي

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن برمجة منطقة مختلطة غدا الثلاثاء، للاعبي المنتخب المحلي، تحسبا لمواجهة غامبيا.

ويستقبل أشبال مجيد بوقرة، الجمعة القادمة، منتخب غامبيا، بملعب 19 ماي 56 بعنابة، ضمن إياب الدور التصفوي الأخير، المؤهل إلى كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين. بعدما تعادلوا سلبيا ذهابا في مدينة “باكاو”.

وأفادت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني. أن المنطقة المختلطة ستنطلق غدا الثلاثاء، بداية من الساعة 17:45، بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

كما أكدت الاتحادية، بأن الحصة التدريبية لمحليي “الخضر”. ستكون مفتوحة أمام رجال الإعلام لمدة 15 دقيقة، من أجل أخذ الصور، لرفقاء الحارس بن بوط.