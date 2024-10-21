منطقة مختلطة للمنتخب الوطني النسوي بـ “تشاكر”

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان له، أنه برمج حصة تدريبية للمنتخب الوطني النسوي بملحق ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، تتخللها منطقة مختلطة للقاء الإعلاميين.

وكشفا “فاف” أنها برمجت المنطقة المختلطة يوم غد الثلاثاء بداية من الساعة (15:45) لمدة 15 دقيقة.

وفي السياق ذاته، أعلمت “فاف” أن الصحافيين الذين يرغبون في تغطية المنطقة المختلطة يجب أن يكونوا مرفوقين بوثيقة مهمة عمل.

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