منطقة مختلطة لمحليي “الخضر”

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن برمجة منطقة مختلطة مساء اليوم الاثنين، للاعبي المنتخب المحلي، في إطار تحضيراتهم بسيدي موسى، تحسبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للمحليين 2024، المؤجلة إلى 2025.

وكشفت “الفاف” أن المنطقة المختلطة، ستنطلق اليوم الاثنين. بداية من الساعة 17:45، على أن تكون أول ربع ساعة من الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام لأخذ الصور والفيديوهات.

زرابي يزور المنتخب وغيابين اثنين في التشكيلة

يواصل المنتخب المحلي، تحضيراته بمركز سيدي موسى، استعدادا لـ “الشان”. وعرفت حصة أمس الأحد، حضور الدولي السابق عبد الرؤوف زرابي، الذي جمعه حديث مطوّل بالناخب الوطني مجيد بوقرة ومساعده جمال مصباح.

وبالعودة إلى برنامج أمس، فقد خاضت العناصر الوطنية حصتين تدريبيتين بمركز سيدي موسى.

وتضمّن البرنامج حصة صباحية داخل القاعة الرياضية. وأخرى خلال فترة ما بعد الظهيرة على أرضية الميدان، لتشمل تدريبات هذا اليوم مختلف الجوانب البدنية، التقنية والتكتيكية، وسط تجاوب من اللاعبين.

ولم يشارك سفيان بايزيد في التدريبات، بعدما أعفاه الطاقم الطبي نتيجة شعوره بآلام على مستوى العضلة الرباعية للفخذ. حيث اكتفى بتمارين تقوية داخل القاعة. كما تواصل إراحة أكرم بوراس.

يُشار إلى أن المنتخب الوطني المحلي، سيكون غدا الثلاثاء، على موعد مع مواجهة موريتانيا، في أول وآخر اختبار. قبل دخول غمار “الشان” التي ستنطلق يوم الـ 2 أوت الداخل.