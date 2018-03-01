منظفة بالثانوية تقتل أمها العجوز باستعمال «مارطو» وتسلّم نفسها للشرطة!

مصادر محلية بسكيكدة أكدت أن القاتلة مضطربة نفسيا وانطوائية

استيقظ، صبيحة أمس، سكان حي سويداني بوجمعة المحاذي للمؤسسة العقابية بوسط مدينة سكيكدة، على وقع جريمة قتل بشعة بطلتها فتاة أربعينية تدعى «و.د»، قامت بوضع حد لحياة والدتها وهي عجوز طاعنة في السن تدعى «س.ر.ز» بإزهاق روحها بواسطة مطرقة داخل المنزل.

ونقلت مصادر عليمة لـ«النهار» بأن الفتاة المتهمة والتي تعيش مع أفراد العائلة كانت في المنزل وحدها مع والدتها المسنة، قبل أن تباغتها وتوجه لها ضربات على مستوى الرأس والوجه تركتها تسبح في دمائها، خاصة وأن الفتاة كانت في نوبة عصبية جد حادة كونها تعاني من مرض نفسي، قبل أن تسلم نفسها إلى مقر الشرطة، الذين انتقلوا من أجل معاينة مسرح الجريمة واتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة ونقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة.

فيما تتواصل تحريات وتحقيقات عناصر الشرطة لتحديد الأسباب والدوافع الحقيقية لهذه الجريمة، كما تم توقيف الفتاة المشتبه فيها، والتي أكدت بشأنها مصادر، أنها تعمل منظفة بإحدى الثانويات ومعروفة باضطراباته النفسية، لكن الغريب في الأمر أن كل سكان الحي ممن بلغهم الخبر لم يصدقوا الحادثة.

كون الأمر لا يتعلق بعائلة تعاني من مشاكل بين أفرادها أو لديها نزاعات حول الميراث أو قضايا طلاق، خاصة وأن هذه العائلة محافظة ومنزوية، أفرادها المتكونين من 5 أشخاص ليست لديهم علاقات مع سكان الحي مثلما أكده أحد الجيران، كما أن البعض الآخر أكد بأن البنت الفاعلة تعمل كمنظفة بإحدى الثانويات وأنها تعاني من بعض الاضطرابات النفسية وقليلة الاختلاط أو التحدث إلى الجيران.

وفي سياق متصل، يواصل عناصر الفرقة الجنائية للشرطة القضائية لأمن ولاية سكيكدة تحقيقاتهم مع الفتاة المشتبه فيها من أجل تحديد الأسباب والدوافع الحقيقية التي كانت وراء إزهاق روح والدتها الطاعنة في السن، خاصة وأن الفاعلة ماتزال بعد تحت الصدمة ومنهارة نفسيا.