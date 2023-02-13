منظفة تسرق أكثر من 15 ألف أورو و36 مليون سنتيم من منزل تعمل به بالعاصمة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس بأمن المقاطعة الإدارية حسين داي بالعاصمة، من توقيف منظفة متورطة في قضية سرقة من داخل منزل.

وقائع القضية جاءت بعدما تقدم شخص قصد ترسيم شكوى ضدها بخصوص تعرضه لسرقة مبالغ مالي. وبعد التنسيق مع النيابة المختصة إقليميا. باشرت ذات المصالح التحريات في القضية التي أفضت إلى وجود شخص آخر متورط في القضية.

وبعد تنفيذ إذن بتفتيش منزل المشتبه فيهما تم ضبط وحجز مبلغ مالي يقدر بـ 15560 أورو من العملة الأجنبية. بالإضافة إلى مايفوق 36 مليون سنتيم جزائري وهاتف نقال.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية سرقة من داخل مسكن إخفاء أشياء مسروقة.