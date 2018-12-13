منظفة وبطالة تنتحلان صفة محامية وقاضية للنصب على المواطنين بوهران

الأولى استغلت غياب محام عن مكتبه لإيهام ضحاياها بتسوية نزاعاتهم القضائية

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية في وهران، بإيداع امرأتين الحبس المؤقت بعد متابعتهما بتهمة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، انتحال صفة هيئة قضائية والتزوير واستعمال المزور بعد انتحالهما صفتي محامية وقاضية للنصب على ضحاياهما ممن لديهم متابعات قضائية في قضايا عقارية، جنائية وبقسم الجنح.

القضية النوعية كشفت خيوطها عناصر من الفرقة القضائية لأمن العين البيضاء بوهران، أين تمكنت باحترافية عالية من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال استغلالا لشكاوى العديد من الضحايا الذين وقعوا في شباك المرأتين يقدر عددهم بنحو 30 ضحية تم سلبهم أكثر من مليار سنتيم.

الضحايا ممن كانت لديهم منازعات قضائية احتالت عليهم محامية مزيفة تعمل منظفة بمكتب محاماة بمنطقة السانية في وهران، بإيهامهم بتسوية والتكفل بكافة قضاياهم المطروحة على مستوى العدالة مع التوسط لهم لدى قاضية هي شريكتها في النصب عليهم حيث أكد أحدهم في معرض شكواه أنه كان يلتقي بالمحامية المزيفة في مكتبها مرتدية الجبة السوداء.

أين عرض عليها قضيته بالقسم العقاري فأقنعته بكسبها مقابل مبلغ مالي لكنه تفاجأ بعدها بخسارته القضية، نفس الأمر وقع لضحية أخرى كانت تبحث عن زوجها المختفي فأكدت لها بتواطؤ القضية المزيفة أنه يقبع بالسجن لتورطه في قضية تهريب البشر عن طريق البحر.

وستتدخل هذه الأخيرة لإطلاق سراحه مقابل مبلغ 45 مليونا، لتكتشف الضحية بعدها أنها وقعت فريسة عملي نصب عقب تأكدها من عدم صحة ذلك الأمر الذي دفعها إلى تقييد شكوى أمام مصالح الأمن الذين باشروا التحقيق والتحري في القضية.

أين توصلوا إلى حقائق ووقائع مثيرة كون أن المحامية المزيفة هي عاملة نظافة بمكتب محامي كانت تستغله لعقد صفقاتها الاحتيالية مستغلة غيابه، وتبين بعد اقتيادها لاستكمال التحقيقات معها أنها تعمل بتواطؤ شريكة لها تقطن بمنطقة حاسي بونيف بطّالة، كانت تنتحل صفة قاضية.