منظمات أرباب العمل تقرر توحيد جهودها لجعل الجزائر فاعلاً اقتصادياً إقليميا وقارياً

اجتمع رؤساء منظمات أرباب العمل الجزائريين، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي (CREA) في الجزائر العاصمة، وذلك بدعوة من رئيس المجلس، كمال مولى.

خلال هذا اللقاء، تباحث كل من كمال مولى رئيس CREA، شرف الدين عمارة رئيس UNEP، ناصر بركاني رئيس CGEA، رشید بوحامد رئیس CEI، طارق بولمرقة رئيس ANEXAL، سهیل قسوم ممثل CAPC ، محند سعيد نايت عبد العزيز رئيس CNPA، طاهر بوزيد رئيس CAP، وعبد الوهاب زياني رئيس CIPA ، حول تطور مناخ الأعمال في الجزائر ودور الشركات الجزائرية في مواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة، بالإضافة إلى القضايا التي تفرضها الوضعية الاقتصادية العالمية.

وقد أشاد جميع رؤساء منظمات أرباب العمل بالأداء الاقتصادي الجيد للجزائر خلال سنة 2024. مع التأكيد على أهمية تحقيق مزيد من التقدم لتعزيز النمو.

وفي هذا الصدد، أعرب الحاضرون عن رغبتهم في العمل معا من أجل تحقيق نهضة اقتصادية للبلاد.

وفي الوقت نفسه، أكد رؤساء منظمات أرباب العمل أنهم على وعي بأن الاقتصاد العالمي سيظل يواجه تحديات جديدة، نتيجة التوترات الجيوسياسية وتأثير التغيرات المناخية. ولذلك قررت توحيد جهودها والعمل بتناغم و ككتلة موحدة لجعل الجزائر فاعلا اقتصاديًا رئيسيًا على المستويين الإقليمي والقاري.