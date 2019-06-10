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منظمات المجتمع المدني في لقاء وطني للخروج بحلول وخارطة طريق لمواجهة الأزمة

الوطني
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منظمات المجتمع المدني في لقاء وطني للخروج بحلول وخارطة طريق لمواجهة الأزمة
بقلم موسى.ب

انطلق قبل قليل لقاء حضره عدة منظمات وجمعيات المجتمع المدني، تحت مسمى تحالف منظمات وجمعيات المجتمع المدني،

وذلك بهدجف العمل على إيجاد حلول للأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، خاصة وأن المجتمعون يرفضون رفضا قاطعا المشاورات التي دعا إليها رئيس الدولة بن صالح.

ونُظِّم اللقاء حسب مصادر “النهار أونلاين” على مستوى بلدية الجزائر الوسطى، شارع مصطفى بن بولعيد بمقر منظمة sos disparu.

ومن المنتظر أن يخرج هؤلاء المجتمعون بقرارات وحلول لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد وخارطة طريق مشتركة لمواجهة الأوضاع الراهنة.

وكذا الإجماع حول النقاط الأساسية الواجب تجسيدها، لضمان انتقال سلس للسلطة.


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