منظمات الهلال الأحمر تتأهب لمواجهة فيروس كورونا

بادرت منظمات الهلال الأحمر في الشروع بتوعيت وتكوين كفاءتها لبشرية من اجل الحد من زحف فيروس كورونا.

وأوضحت سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ان الكل مجند كما شرعنا في تكوين المتطوعين منذ الجمعة الفارط

من جهة أخرى تأسفت بن حبيلس على عدم التنسيق بين منظمة الهلال الاحمر والسلطات العمومية والعمل من اجل مواجهة الفيروس.

واشارت رئيسة الهلال الاحمر الجزائري انه تم تكوين مؤخرا قرابة 50 فردا ونعمل على تعميم التكوين عبر كل التراب الوطني والباب مفتوح للجميع.

كما قالت بن حبيلس أنها تريد أن يشمل التكوين كافة التجمعات منها الجامعات والمدارس وأدوار الحضانة من أجل التكوين والتحسيس من هذا الفيروس.