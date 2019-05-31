منظمات حقوقية دولية ونقابات تطالب بتحقيق مستقل وشفاف في ملابسات وفاة كمال الدين فخار

طالبت منظمات حقوقية دولية، ونقابات مستقلة بالجزائر، بإجراء تحقيق مستقل، شامل وشفاف، من أجل توضيح ملابسات وفاة كمال الدين فخار، وفحص ظروف سجنه.

ودعت في بيان لها، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، التأكيد على طلب إجراء تحقيق نزيه وشفاف، مطالبة العدالة بأخذ مجراها في قضية وفاة فخار.

وأدانت كل من الأورو-متوسطية للحقوق، فرونت لاين ديفندرز، الفدرالية الدولية لحقوق الانسان، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH) ، تجمع عائلات المختفين في الجزائر، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” والجمعية الوطنية للشباب (تجمع -عمل – شبيبة-RAJ ) بشدة وفاة كمال الدين فخار، في مستشفى فرانتز فانون في البليدة.