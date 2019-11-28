منظمة أبناء الشهداء تدعو للخروج السبت المقبل تنديدا بتدخل البرلمان الأوروبي

نددت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، اليوم، بتصريحات بعض نواب البرلمان الأوروبي بخصوص الوضع في الجزائر.

وأعتبرت المنظمة في بيان لها ماجرى بمثابة “تدخل سافر” في الشأن الداخلي للبلاد و”استفزاز خطير” للشعب الجزائري.

وأوضحت المنظمة أنها “تابعت بتذمر واستياء كبيرين تصريحات بعض نواب البرلمان الأوروبي, والتي تدرج في خانة التدخل السافر في الشأن الداخلي للجزائر والاستفزاز الخطير للجزائريات والجزائريين الذين يرفضون رفضا قاطعا وصريحا أي تدخل أجنبي في شؤونهم الداخلية”.

وأضافت أنها “تندد وتستنكر هذا التدخل السافر المفضوح النوايا وتؤكد على أن الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة تملك كل المقومات والإمكانيات التي تؤهلها لتفويت الفرصة على الحاقدين والمتربصين”.

ودعت الأمانة الوطنية للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء أسرة الشهيد لولاية الجزائر والولايات المجاورة للمشاركة القوية في مسيرة الوفاء للشهداء يوم 30 نوفمبر 2019 بساحة أول ماي بالعاصمة.