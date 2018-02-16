منظمة: أطفال المنطقة العربية أكثر من يتعرضون لخطر الموت والعنف

قالت هيئة إنقاذ الطفولة الخيرية أن أطفال الشرق الأوسط هم أكثر من يعيشون في نزاعات، ويتعرضون لخطر الموت والعنف معتبرة أن سوريا وأفغانستان والصومال هي أسوأ الدول بالنسبة للصغار.

وقالت المنظمة الدولية في تقرير، إن 357 مليون طفل على الأقل، أو واحدا من كل ستة أطفال في جميع أنحاء العالم، يعيشون في مناطق الصراع، بزيادة قدرها 75 في المائة مقارنة بأوائل التسعينيات من القرن الماضي.

وتابعت أن أطفال الشرق الأوسط هم أكثر من يعيشون في منطقة صراع على الأرجح بمقدار خمسي أطفال المنطقة، وتأتي أفريقيا في المركز الثاني حيث يعيش 20 في المئة من أطفالها في مناطق تمزقها الحرب.

وأوضحت أن زيادة التمدن والنزاعات طويلة المدى وارتفاع عدد المدارس والمستشفيات التي تستهدف، تزيد من الخطر الذي يتعرض له الأطفال.

وأضافت: “الأطفال يعانون من أشياء لا ينبغي أن يتعرض لها أي طفل، من العنف الجنسي إلى استخدامهم كانتحاريين. وأصبحت بيوتهم ومدارسهم وملاعبهم ساحات معركة”.