منظمة أمريكية: هكذا قدم المخزن رشاوي لعرقلة حل القضية الصحراوية

كشفت مؤسسة منتدى الدفاع الامريكية ان المخزن انفق مبالغ طائلة كرشاوى لموظفين امميين لعرقلة تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية.

منددة بفشل المنظمة الاممية في تنظيم هذا الاستفتاء الموعود منذ اكثر من 27 سنة.

واوضحت رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية سوزان شولت خلال مداخلتها امام اللجنة الاممية الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار.

ان الفشل المتكرر للأمم المتحدة في تحقيق وعدها بتنظيم الاستفتاء جراء الفساد قد ادى الى عديد الاحداث المأساوية.

واضافت الفائزة بجائزة السلام بسيول انه من غير المقبول ان لا يتم تنظيم الاستفتاء الموعود منذ سنوات عديدة.

لكون المغرب قام بدفع ملايين الدولارات في اطار نشاطات اللوبيات من اجل عرقلة السير الحسن للاستفتاءعبر تقديم رشاوى لمسؤولين امميين.

وقد تم الكشف عن عمليات الفساد في عديد التقارير التي تم تسريبها ،احدها قد اعدها قسم عمليات حفظ السلام الاممية.

وكانت سوزان شولت قد اشارت في مقال لها صدر باليومية الامريكية “ذو ديالي كولر” الى شهادات المسؤولين الامريكيين.

الذين نددوا بالفساد الذي يقوم به المغرب من اجل افشال المسار الاممي.

ومن بين هؤلاء المسؤولين السفير السابق تحت ادارة ريغان فرانك رودي وملاحظين عسكريين كالقائد دوغ درايدن من البحرية الامريكية.

وسكوت تايت من سلاح الجو و كذا المحامية الامريكية لحقوق الانسان كاتلين توماس التي كانت مكلفة بالمسائل القانونية في المينورسو.

https://dailycaller.com/2018/08/14/drain-swamp-sahara-desert/