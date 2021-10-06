منظمة “أوابك”: الأسعار الفورية للغاز لن تتراجع قبل عام 2022

أفادت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، أن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي في السوق الأوروبية لن تتراجع عن ذروتها الحالية قبل بداية العام القادم. ويمكن أن تشهد موجة جديدة من الإرتفاعات مع دخول موسم الشتاء.

وحسب بيان للمنظمة فقد أوضحت الأمانة العامة، أنه بالنظر إلى التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية للغاز الطبيعي الذي سجل قفزة نسبتها 350 بالمائة عن السعر المسجل في بداية العام الجاري ووضع الإمدادات من مختلف الدول المصدرة. فإنه من غير المتوقع أن تتراجع الأسعار العالمية في السوق الفورية عن ذروتها الحالية قبل بداية سنة 2022. بل قد تشهد موجة جديدة من الإرتفاعات مع دخول موسم الشتاء. خاصة إذا جاء أكثر برودة عن المعتاد.

وأضاف البيان، أن “أوابك” تراقب باهتمام كبير، التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية للغاز الطبيعي. والمستويات الجديدة التي اخترقتها الأسعار الفورية في السوق الأوروبي حسب مؤشر TTF “المؤشر الرئيسي لأسعار الغاز الطبيعي في السوق الأوروبي”. والذي سجل 1031 دولار لكل 1000 متر مكعب. “أي ما يتخطى نحو 29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية” لمبيعات شهر أكتوبر.

وأوضح البيان، أن هذا المستوى القياسي الجديد يأتي بسبب جملة من العوامل منها إنتعاش الطلب مجددا على الغاز الطبيعي مع بداية مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19. وتراجع مخزونات الغاز في السوق الأوروبي إلى أقل مستوى لها خلال عقد كامل في نفس الفترة من العام. الأمر الذي زاد المخاوف بخصوص الإستعدادات لفصل الشتاء المقبل.

و في المقابل، ذكرت المنظمة في بيانها أن نظام التسعير القائم على الربط بأسعار النفط “الربط مع خام برنت” وبعقود طويلة الأمد. “يضمن استقرار أسعار الغاز والحد من تقلباتها، وتوفير الإمدادات بشكل آمن وموثوق ومستدام إلى المستهلكين”.

فالسعر الحالي لشحنات الغاز الطبيعي المسال في العقود طويلة الأمد يتراوح بين 10-11 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي نحو 35 بالمائة من السعر الفوري الحالي للغاز في السوق الأوروبي. مع ضمان الحصول على الإمدادات في موعدها ضمن شروط التعاقد.

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