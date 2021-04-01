منظمة أوبك+ تجتمع اليوم بخصوص إنتاج النفط خلال شهر ماي

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن منظمة أوبك+، ستجتمع اليوم الخميس، خلال اللقاء الوزاري الـ15 لهذه المجموعة.

وأوضح وزير الطاقة، أن خلال اجتماع أوبك+ سيتم اتخاذ “القرارات المناسبة” بخصوص إنتاج شهر ماي المقبل.

للإشارة، قررت مجموعة “أوبك+” في اجتماع 4 مارس الإبقاء على مستوى إنتاجها النفطي الحالي دون تغيير، وذلك إلى نهاية أفريل.

وتم استثناء روسيا وكازاخستان من هذا القرار، بينما قررت السعودية مواصلة خفضها الطوعي والمقدر بمليون برميل يوميا.

وكانت الدول الأعضاء في التحالف شرعت مطلع العام الجاري في رفع إنتاجها الإجمالي بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وأصبح حجم الخفض المقرر من طرف دول أوبك+ 7.2 مليون برميل يوميا بدلا من 7.7 مليون برميل يوميا.