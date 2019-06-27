منظمة أولياء التلاميذ تجرُ بن غبريط إلى أروقة العدالة في 22 قضية

أعلنت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، أمس الأربعاء، عن رفع دعوى قضائية ضد وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريط، أمام مجلس قضاء العاصمة.

وذكر بيان للمنظمة الوطنية ، :”أنه نظرا للتجاوزات الخطيرة، التي مست المنظومة التربوية والقطاع، من طرف الوزيرة السابقة ومستشاريها ، باشر رئيس المنظمة علي بن زينة ، في رفع دعوى قضائية ضدها أمام القضاء” .

وأضاف البيان :” أنّ العريضة تضمنت 22 قضية تمس المدرسة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام ، ومحتوى النقاط مبني على شبهات الفساد المالي و الاخلاقي ي والتربوي و الخيانة العظمى وخيانة الأمانة” .