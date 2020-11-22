منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”: الآلاف يموتون بسبب الأمراض المقاومة للأدوية

كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، أن 700 ألف شخص يلقون حتفهم كل عام بسبب الأمراض المقاومة للأدوية.

وأضافت المنظمة، أن عدد الأمراض الشائعة يزداد أكثر فأكثر، وأصبح من الصعب معالجتها.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن الأمراض التي أصبح من الصعب معالجتها تتمثل على الخصوص، في التهابات الجهاز التنفسي والأمراض المنقولة جنسيا والتهابات أخرى.

كما أن هذه الأمراض تهدد مقاومة الأدوية بشكل متزايد نظم الإنتاج الزراعي والغذائي والأمن الغذائي العالمي.

وأكدت أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن صحة الإنسان والحيوان والبيئة أصبحت أكثر ترابطا من أي وقت مضى.

ويمكن للعوامل المسببة للأمراض التي تصيب منطقة ما أن تفاقم التحديات في مناطق أخرى وأن يكون لها أثر هائل على الطريقة التي نمنع من خلالها التهديدات الصحية ونكافحها من أجل حماية العالم.

وأضافت الفاو، أن مقاومة مضادات الميكروبات تعدّ أحد هذه التهديدات العالمية ومن المحتمل أن تكون أكثر خطورة من كوفيد-19.

وتُحدث مقاومة مضادات الميكروبات تغييرا جذريا في الحياة.

وقالت ماريا هيلينا سيميدو نائبة المدير العام للفاو إنه على غرار جائحة كوفيد-19، لم تعد مقاومة مضادات الميكروبات تهديدا مستقبليا.

وأشارت، أنه في جميع أنحاء العالم، يموت الناس والحيوانات والنباتات بالفعل بسبب الأمراض التي لا يمكن علاجها حتى مع استخدام أقوى العلاجات المضادة للميكروبات.

وحذرت” إن لم تُكبح مقاومة مضادات الميكروبات، فإن الجائحة التالية التي سنواجهها قد تكون بكتيرية وأكثر فتكا إذا لم تفلح الأدوية اللازمة لعلاجها.