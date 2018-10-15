منظمة “الأفريبول” تكرم رئيس الجمهورية عبد العزير بوتفليقة

كرمت منظمة الشرطة الجنائية الإفريقية”الأفريبول” اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عرفانا بمجهوداته في بسط وإقرار السلم في إفريقيا.

وتسلم التكريم وزير الداخلية نورالدين بدوي، نيابة عن رئيس الجمهورية، من طرف رئيس المنظمة وبحضورالمدير العام للأمن الوطني مصطفى لهبيري.

وجاء هذا التكريم خلال أشغال الجمعية العامة الثانية للأفريبول التي تقام بالجزائر.

كما نوه مسؤولو أجهزة الشرطة الإفريقية بـ”المجهودات التي تبذلها الجزائر من أجل دعم آلية الأفريبول وإنجاح مهامها بهدف نشر الأمن والسلم في إفريقيا.