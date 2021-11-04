منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد تدين بشدة اغتيال 3 جزائريين من طرف الاحتلال المخزني

أدانت منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد، وبشدة، اغتيال ثلاث رعايا جزائريين جراء قصف شاحناتهم على يد قوات الاحتلال المخزني في الصحراء الغربية، معتبرة اياه “عملا ارهابيا”.

ويأتي هذا من خلال رسالة وجهتها منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد الكائن مقرها بجنيف، إلى الأمين العام للأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية.

هذا وأعبرت جيسيكا كاريل، الناطقة باسم منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد، في الرسالة عن “استياء” هذه المنظمة، و التأكيد على “ضرورة تنديد المجتمع الدولي بهذه الاعمال الارهابية ومضاعفة دعمه لأعمال مكافحة ارهاب دولة وتكلفته البشرية غير المقبولة”.