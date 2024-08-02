منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد تتدخل في قضية إيمان خليف

أعلنت منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد، اليوم الجمعة، تضامنها مع البطلة الجزائرية في الملاكمة إيمان خليف المقبلة على منازلة المجرية لوكا هاموري غدا في ربع نهائي أولمبياد باريس.

وقالت منظمة الأمن العالمي لمكافحة الفساد، انها عقدت إجتماع خاصا، بشأن البطلة الجزائرية، مؤكدة انها تحارب كل أمور العنصرية و الأمن الذي يخص الجانب الفردي بالنسبة للرياضيين. مطالبين بضرورة احترام قواعد الانسانية.

كما حيت منظمة الأمن اللجنة الدولية الأولمبية، برد الاعتبار للجزائرية إيمان خليف، و الموقف الصارم، التي ذكرت بأن كل رياضي يشارك في الملاكمة، يجب عليه احترام قواعد والنظام المعمول به في المنافسة.

وقالت أن إيمان خليف راحت ضحية تنمر وتحرش إلى جانب الصينية لين يو تين، على مواقع التواصل الاجتماعي.