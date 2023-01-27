منظمة التعاون الإسلامي: اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون السياسية والعلاقات والدولية

عقدت اللجنة الدائمة المتخصصة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة، اجتماعا، بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، درست اللجنة، خلال الأشغال، نموذجا جديدا لصياغة القرارات على مستواها.

كما درست الوضع في فلسطين ومختلف البلدان العربية الإسلامية وتناولت أيضا قضايا الهجرة واللاجئين والأقليات المسلمة.

وكذا مسائل أخرى متعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وجاء هذا الإجتماع، في إطار الدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمنعقدة بالجزائر.