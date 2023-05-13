منظمة التعاون الإسلامي تدين تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي للجزائر

أعرب الأمين العام لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، محمد قريشي نياس، عن إدانته “الشديدة”. بعد تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي الجزائري، في بيان تم نشره بالموقع الرسمي للإتحاد.

كما جاء في البيان “أعرب محمد قريشي نياس الأمين العام لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”. “عن إدانته الشديدة لتدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي الجزائري”. و”ذلك عقب صدور توصية من البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر”.

ودعا محمد قريشي نياس “البرلمان الأوروبي مجددا إلى احترام سيادة الجزائر وكل دول الإتحاد. وأكد تضامن الإتحاد”. و”وقوفه مع الجزائر التي تتولى حاليا رئاسة إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”.

وخلص البيان، إلى أنه “من غير المقبول الاستمرار في استهداف دول الإتحاد للنيل من سيادتها الوطنية”.