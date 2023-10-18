منظمة التعاون الإسلامي ترفض الدعوات الصهيونية المتكررة لتهجير سكان غزة

دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم في بيان لها، إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، رافضة الدعوات الصهيونية المتكررة لتهجير سكانه.

وفي البيان الختامي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي خلال إجتماعها الاستثنائي المفتوح العضوية الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية بمدينة جدة بالسعودية، لبحث تداعيات “العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني” منذ 7 أكتوبر الجاري.

المجتمعون دعو إلى “الوقف الفوري للعدوان الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والرفع الفوري للحصار المفروض على القطاع”.

كما طالبت منظمة التعاون الإسلامي “كافة الدول والمجتمع الدولي بالمسارعة بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية العاجلة، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية آمنة بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة”.

وتدين وبشدة “الاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة للمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة”، معتبرا إياها “جريمة حرب وإبادة”.

وأكد الاجتماع الطارئ في البيان الختامي “الرفض بشكل قاطع الدعوات لتهجير سكان قطاع غزة، مع تأكيد دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه”، داعيا المجتمع الدولي أن “يضطلع بدوره لمنع أي محاولات لتهجيره خارجها، وترحيل الأزمة إلى دول الجوار”.

وطالب “الأمم المتحدة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته، باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التي تضمن وقف العدوان الغاشم والهمجي على الشعب الفلسطيني”.

وفي الختام دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الخارجية في مقر الأمانة العامة للمنظمة لمناقشة الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”، دون تحديد موعده.