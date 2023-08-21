منظمة التعاون الإسلامي ترفض تغيير الطابع الجغرافي أو الديمغرافي لمدينة القدس المحتلة

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، رفضها التام لأي إجراءات أو قرارات لتغيير الطابع الجغرافي أو الديمغرافي لمدينة القدس المحتلة.

وأشارت المنظمة في بيان لها، على ارتباط المسلمين الأبدي بالمسجد الأقصى المبارك.مؤكدة ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

وخصوصا المسجد الأقصى المبارك “الحرم القدسي الشريف”، بكامل مساحته البالغة 144 دونما باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.

وأضافت أن مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

رافضة أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير طابعها الجغرافي أو الديمغرافي وكذلك أي محاولات لفرض السيادة الصهيونية المزعومة على هذه المدينة ومقدساتها. باعتبارها إجراءات غير قانونية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعت المنظمة، المجتمع الدولي لا سيما الأطراف الفاعلة على الساحة الدولية إلى تصحيح الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني. من خلال إنهاء الاحتلال الاستعماري الصهيوني وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة.