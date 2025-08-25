منظمة التعاون الإسلامي تشيد بجهود رئيس الجمهورية في دعم القضية الفلسطينية

نوّهت منظمة التعاون الإسلامي، خلال دورتها الاستثنائية التي انعقدت اليوم الاثنين بجدة، بجهود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في دعم القضية الفلسطينية.

وقد أكد القرار الذي توج أشغال هذا الاجتماع الطارئ الذي خصص لبحث تطورات القضية الفلسطينية على “دعم الجهود الملموسة والمقدرة التي تقوم بها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الأممي وفترة رئاستها له، في دعم القضايا الإسلامية بوجه عام والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص”.

كما دعا ذات القرار إلى دعم المساعي التي تقوم بها الجزائر، بمعية البلدان الإسلامية الأخرى التي تضطلع حاليا بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، وذلك بغرض التعبئة العاجلة داخل المجلس ودفعه لتحمل المسؤوليات المنوطة به بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما من خلال اتخاذ “تدابير فورية وملموسة تكفل وقف خطة إعادة احتلال غزة وتضع حدا لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتضمن الوصول الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع، خاصة في أعقاب حالة المجاعة التي تم إعلانها رسميا من قبل منظمة الأمم المتحدة”.