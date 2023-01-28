منظمة التعاون الاسلامي: تأييد مقترح الجزائر لرقمنة عمل الإتحاد

اجمع الامناء العامون المشاركون في الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة رقمنة عمل المنظمة وتنظيم دورات واجتماعات افتراضية دورية لتعزيز عمل الدول الاعضاء.

وبهذا الخصوص شددت ممثلة دولة باكستان على ضرورة ضمان خدمات تحتاج إليها البرلمانات. مثلما تطرق إليه البرلمان التركي في مجال تبادل الخبرات الرقمية.

وقالت: “دولتنا توفر خدمات وتشريعية. ودون تحقيق هذه الاهداف لا يمكن الاستفادة من الجذور التي نبنيها على مستوى المنظمة والمستوى الدولي”.

وأضافت: “الأمر يتعلق باستراتيجية تقديم روابط بين مجالس اتحاد الدول الاعضاء في منظمة دول العالم الاسلامي. حتى نقدم المعلومات الكافية حول طريقة عمل البرلمانات لخوض هذا المجال. يمكننا من خلال هذا الاتحاد الاستفادة من خبرات البرلمان الجزائري”.

ومن جانبه، تقدم ممثل المملكة الأردنية باقتراح انشاء مركز للدراسات التشريعية لتدريب وتاهيل الموظفين في الأمانة العامة. كما اقترح انشاء منصة للمساعدة.

اما رئيس الوفد العراقي فقد شدد على ضرورة وضع الية للتنسيق بين مراكز الدراسات للدول الأعضاء. وإنشاء منصة إلكترونية واستودعتك رقمي بجميع اللغات المعتمدة لدى الدول المنوية تحت لواء المنظمة.

اما المملكة العربية السعودية فقد رأت أن اقتراح آلية للتنسيق وانشاء خلية ومراكز مجرد اقتراح فقط. مشددة على أنه من الجدير في كل جلسة اقتراح موضوع أو موضوعي فقط تم اقتراحهم مسبقا.

أما ممثل دولة مالي فقال أن دولتهم لا تحتوي على مركز تدريب متخصص. حيث يشاركون في كل ندوات منظمة التعاون الإسلامي بطريقتهم الخلصة. وحيا اقتراح الجزائر بخصوص تنظيم حصص عبر الإنترنت لأنها ستساهم في تعزيز عمل المنظمة.