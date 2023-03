منظمة السياحة العالمية تنظم جائزة أفضل القرى السياحية

عقدت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) الاجتماع السنوي الأول لأفضل شبكة القرى. في محاولة للتعرف على أهمية السياحة في التنمية الريفية، وخاصة للوجهات التي تبرز التزامها بالاستدامة في جميع المجالات.

وفقًا للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، تعد السياحة قوة قوية للنمو والفرص.

مع أفضل القرى السياحية، يتم إنشاء المزيد من الوظائف. وتتلقى الشركات الدعم بالإضافة إلى الوجهات التي تحافظ على التراث المحلي.

كما تتضمن مبادرة أفضل القرى السياحية ثلاث ركائز رئيسية، وهي أفضل القرى السياحية التي أصدرتها منظمة السياحة العالمية. والتي تعترف بالقرى التي تعد مثالاً للسياحة الريفية ؛ The Best Villages by UNWTO Upgrade Program. والذي يستفيد منه بعض القرى التي لا تستوفي المعايير بشكل كامل. ويتيح BTV من خلال الشبكة العالمية التابعة لمنظمة السياحة العالمية الفرصة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة.

وفقًا لمنظمة السياحة العالمية ، فإن أفضل القرى في الاتحاد الأوروبي لعام 2022. تشمل زيل أم سي وواجرين في النمسا، وساوريس زاهر وإيزولا ديل جيليو في إيطاليا، وكاستيلو نوفو في البرتغال. وراسيناري في روماني، وبوينج في سلوفينيا، وروبيت، وألكيزار وغوادالوبي في إسبانيا ومورتن وأندرمات في سويسرا.

كما أشارت منظمة السياحة العالمية إلى أنها ستعمل مع عدة قرى في برنامج الترقية ، مثل Krupa na Vrbasu في البوسنة والهرسك. و Kalopanagiotis ، و Pissouri في قبرص ، وكذلك Otricoli في إيطاليا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استبنا في بولندا وفيراريا دي ساو جواو في البرتغال مرشحتان لهذا البرنامج.