منظمة الصحافيين:إدماج الصحافة الالكترونية فرصة تاريخية

رحبت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين ببدء تنفيذ القرار التاريخي الذي اتخذه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. والقاضي بإدماج الصحافة الإلكترونية المعتمدة ضمن آليات الإعلام المؤهلة للاستفادة من الصفقات العمومية.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الخطوة قفزة نوعية في مسار تطوير الإعلام الوطني. وتعزيزًا لمكانة الصحافة الإلكترونية كصوت وطني مسؤول ودعامة أساسية للتنمية الشاملة.

وترى المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين أن هذا القرار يعكس إرادة سياسية واضحة. ورؤية شاملة تدعم مكانة الصحافة الإلكترونية في المنظومة الإعلامية الوطنية. ويوفر لها أدوات الدعم والتمويل الضرورية لضمان استدامة أدائها.

وأكدت المنظمة أن هذا الإطار القانوني الحديث يعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية. ويعبّر عن حرص الدولة على تطوير إعلام رقمي مسؤول وفعّال.

ودعت كافة أفراد الأسرة الصحافية الوطنية وجميع المؤسسات الإعلامية الرقمية إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية. مشددة على أهمية الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة. والعمل الجاد على تطوير المحتوى الإعلامي. وتعزيز الابتكار في صيغ النشر بما يواكب التحولات الرقمية العالمية، من “بودكاست”. وفيديوهات تفاعلية وتحقيقات معمقة،

كما أكدت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تكاتف جميع الفاعلين. وتنشيط دور الهيئات الرسمية والوطنية، وتفاعل الخبراء والإعلاميين. بما يضمن بيئة مهنية نظيفة وفعّالة.