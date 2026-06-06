منظمة الصحافيين الجزائريين تدعو إلى التحلي بالمهنية والحياد خلال الحملة الانتخابية

جددت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، اليوم السبت، دعوتها إلى كافة الصحافيين والمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية، إلى التحلي بأعلى درجات المهنية والالتزام الصارم بمبادئ الحياد والموضوعية والنزاهة في معالجة وتغطية مختلف الأنشطة والبرامج والتصريحات المرتبطة بالحملة الانتخابية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن مع اقتراب انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. المقرر يوم 02 جويلية 2026، تتابع الاستعدادات الجارية على مستوى مختلف المؤسسات الإعلامية. الوطنية لضمان تغطية مهنية ومسؤولة لهذا الاستحقاق الديمقراطي الهام.

كما أكدت أن الدور الأساسي لوسائل الإعلام خلال هذه المرحلة يتمثل في ضمان حق المواطن. في الحصول على معلومة دقيقة وموثوقة ومتوازنة، بعيدا عن كل أشكال التحيز أو التوجيه أو التفضيل لأي مترشح. أو تشكيلة سياسية، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين في هذا الموعد الانتخابي.

الالتزام بأحكام التشريع الإعلامي واحترام الضوابط المهنية والأخلاقية المنصوص عليها

وعليه دعت المنظمة الأسرة الإعلامية الوطنية إلى الالتزام بأحكام التشريع الإعلامي الساري المفعول. واحترام الضوابط المهنية والأخلاقية المنصوص عليها في ميثاق أخلاقيات الممارسة الإعلامية خلال الانتخابات. خاصة ما تعلق بالتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، ومكافحة الأخبار الكاذبة والمضللة. واحترام حق الرد، والتمييز الواضح بين الخبر والرأي، وتفادي كل خطاب. من شأنه المساس بالسلم الاجتماعي أو تغذية الكراهية والتمييز.

وفي السياق ذاته، شددت المنظمة على ضرورة احترام فترة الصمت الانتخابي وفق ما ينص عليه القانون. والامتناع عن نشر أو بث أي محتوى يمكن أن يندرج ضمن الدعاية الانتخابية خارج الآجال القانونية المحددة.

هذا وشددت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، على جميع الصحافيين والمراسلين والمصورين والتقنيين. العاملين في الميدان إلى استحضار المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم خلال هذه المرحلة الحساسة. والإسهام في ترسيخ ثقافة إعلامية احترافية تعزز ثقة المواطن في وسائل الإعلام. وتدعم شفافية ومصداقية العملية الانتخابية.

كما ثمنت المنظمة الجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية. فإنها تؤكد استعدادها لمرافقة الصحافيين وتقديم كل أشكال الدعم والتوجيه المهني بما يضمن تغطية إعلامية مسؤولة. تعكس مكانة الصحافة الجزائرية ودورها في خدمة المصلحة العامة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور