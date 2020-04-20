منظمة الصحافيين الرياضيين تنظم حملة تبرع بالدم لمكافحة كورونا

قررت المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين، تنظيم عملية تبرع بالدم، يوم الخميس المقبل، بالمركب الأولمبي محمد بوضياف، في إطار المساهمة في مكافحة فيروس كورونا.

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن هذه العملية التي بادرت بها المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين، ستكون بالتضامن مع الوكالة الوطنية للدم، وديوان المركب الأولمبي.

وستكون هذه الحملة للتبرع بالدم، مفتوحة أمام كل الجهات الفاعلة في الحركة الرياضية الجزائرية، والمجتمع المدني (النقابات، الجمعيات، وغيرها).

وسيتم التبرع بالدم، بالقاعة البيضاوية، التي تم تجهيزها بكل المعدات اللازمة، وسيشرف على ذلك أطباء الوكالة الوطنية للدم، مع احترام كل تدابير الأمن الصحي.