منظمة الصحة العالمية: أزمة كورونا قد تزداد سوءا أكثر فأكثر

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن أزمة فيروس كورونا قد تسوء أكثر فأكثر إذا لم تلتزم الدول بأساسيات التدابير الاحترازية.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي من جنيف: “دعوني أكون صريحا، الكثير من البلدان تسير في الاتجاه الخاطئ, ولا يزال الفيروس العدو العامل الأول”.

وأضاف أنه إذا لم يتم اتباع الأساسيات، فإن الإتجاه الوحيد الذي سيتبعه هذا الوباء هو أن يسوء أكثر فأكثر، ولا يجب أن تسير الأمور على هذا النحو.

للإشارة فقد تجاوزت عدد حالات الإصابة بالفيروس 13 مليونا في العالم، بعد تسجيل زيادة بمليون إصابة في آخر خمسة أيام, فيما توفي أكثر من نصف مليون شخص جراء العدوى.